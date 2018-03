Londres : le calvaire de la jeune fille au pair

Les parents de Sophie Lionnet sont, ce lundi 19 mars au matin, rongés par l'angoisse. Devant la cour criminelle anglaise, ils attendent l'ouverture du procès des meurtriers présumés de leur fille. Qu'est-il réellement arrivé à Sophie Lionnet, 21 ans ? Jusqu'à présent, rien n'a été révélé de l'enquête, conformément à la procédure anglo-saxonne.

Le corps de Sophie Lionnet est toujours entre les mains de la justice

Les suspects, Ouissem Medouni, 40 ans, et Sabrina Kouider 34 ans, vont devoir s'expliquer devant la cour. Pendant un an et demi, dans cette propriété de Londres, ils ont employé Sophie Lionnet comme jeune fille au pair. Mais le 20 septembre dernier, le corps calciné de la jeune fille est retrouvé dans leur jardin. Le couple nie avoir tué la jeune femme, mais reconnait avoir brûlé son corps. Six mois plus tard, la douleur est toujours immense. Il y a quelques jours, la mère de la jeune femme nous confiait s'attendre à un procès éprouvant. Le corps de Sophie Lionnet n'a toujours pas été rapatrié en France. Des contre-expertises peuvent encore être ordonnées pendant toute la durée du procès.