Sophie Lionnet : ouverture du procès du couple accusé du meurtre

Cette chambre restée intacte depuis la mort de sa fille est devenue un sanctuaire où Catherine Devalonné vient se recueillir tous les jours. Sophie Lionnet a laissé toutes ses affaires à Paron dans l'Yonne, avant de partir à Londres comme jeune fille au pair pour apprendre l'anglais. Aujourd'hui, cette mère se prépare pour le procès du couple suspecté d'avoir tué sa fille : "J'attends depuis le premier jour où j'ai appris al mort de ma fille", confie Catherine Devalonné.

Entre 6 et 8 semaines de procès

C'est ce couple qu'elle aura face à elle : Sabrina Kouider et Ouissem Medouni. Ils ont employé Sophie pendant un an et demi. Elle s'occupait de leurs enfants dans cette propriété cossue de la banlieue de Londres. Son corps calciné a été retrouvé dans leur jardin. Ces employeurs sont inculpés pour meurtre, mais ils continuent de nier les faits ; ils reconnaissent seulement avoir brulé le corps. Jusqu'à présent, rien n'a été révélé de l'enquête des policiers anglais. Tout sera dévoilé à l'audience, conformément à la procédure anglo-saxonne. Comment Sophie Lionnet est-elle morte et pourquoi ? La cour criminelle de Londres a entre six et huit semaines pour répondre à ces questions.





