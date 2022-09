Ligne très à droite, pro-Brexit et anti-wokiste : qui est Suella Braverman, la nouvelle ministre de l'Intérieur britannique ?

Avec ses opinions tranchées, Suella Braverman, la nouvelle ministre de l'Intérieur britannique, ne laisse pas indifférent, même dans son propre camp. Née il y a 42 ans à côté de Wembley, dans le Nord-Ouest de Londres, ses parents sont arrivés du Kenya et de l’Île Maurice. Elle aime son pays, le Royaume-Uni, qui lui a tout donné, dit-elle.

Elle voulait d'ailleurs devenir Première ministre. Lors de la primaire, elle s'est présentée avec un programme très à droite : l'immigration est l'un de ses thèmes favoris de campagne. Lorsque la Cour européenne des droits de l'homme empêche l’envoi de migrants vers le Rwanda, elle s’énerve. "Nous ne pouvons pas régler le problème de l’immigration illégale à cause de revendications en matière de droits de l’homme et à cause d’une cour étrangère à Strasbourg, politisée et interventionniste qui se mêle de notre politique intérieure. Je crains que la seule solution soit de quitter la Cour européenne des droits de l’homme."

Une "pro-Brexit authentique"

Elle qui se présente comme une "pro-Brexit authentique", a milité ardemment pour la sortie de l’Europe. Elle veut un Royaume Uni souverain qui ne rendra de compte à personne. Elle a le wokisme en horreur et certains débats de l’époque l’horripilent. Pour elle, les écoles ne devraient pas être obligées d’accueillir les élèves transgenres.

Elle a clamé pendant des semaines qu’elle était la seule capable de régler le problème des migrants qui traversent la Manche illégalement. Désormais ministre de l’Intérieur, elle peut appliquer sa méthode.