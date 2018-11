Leicester : une vingtaine de joueurs iront à Bangkok pour les funérailles du président du club de foot anglais

Les joueurs rendront hommage au propriétaire du club, Vichai Srivaddhanaprabha, tué dans un accident d'hélicoptère samedi 27 octobre.

"Dès la fin du match contre Cardiff", qui se joue samedi 3 novembre à 16 heures au pays de Galles, "nous prenons l'avion pour Bangkok, pour les funérailles de notre président", a annoncé vendredi 2 novembre sur franceinfo Claude Puel, entraîneur de l'équipe de Leicester, après la mort la semaine dernière de Vichai Srivaddhanaprabha, le propriétaire thaïlandais du club anglais dans un accident d'hélicoptère. Les funérailles commencent samedi et s'étendent sur plusieurs jours. Une vingtaine de joueurs et autant du staff feront le déplacement.

On a essayé toute la semaine d'être proche des joueurs, du staff, il y a énormément de tristesse.Claude Puelà franceinfo

"Naturellement les joueurs le voulaient, certains ne pouvaient pas s'y rendre, on a respecté les choix de chacun", a ajouté Claude Puel. "C'est une tragédie pour le club et pour les fans aussi. Le tout, c'est de se reconstruire et avancer petit à petit."

"L'important, c'est d'être à l'écoute, nous avons fait des entraînements à la carte toute la semaine", raconte l'entraîneur. "Il y a une forte envie d'honorer la mémoire du président et de répondre présent pour ce match" contre Cardiff samedi, pour le compte de la 11e journée de Premier League.