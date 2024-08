Le Premier ministre britannique promet que les auteurs des violences qui secouent le Royaume-Uni "regretteront" d'y avoir pris part

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a promis, dimanche 4 août, que les auteurs des violences qui secouent le Royaume-Uni depuis plusieurs jours "regretteraient" d'y avoir pris part, alors que le pays connaît un quatrième jour de manifestations anti-immigration. "Je vous garantis que vous regretterez d'avoir participé à ces désordres", a-t-il affirmé lors d'une courte conférence de presse à Londres, ajoutant que son gouvernement ferait "tout ce qu'il faut pour traduire ces voyous en justice".

Visant parfois des mosquées ou des lieux d'hébergement de demandeurs d'asile, ces manifestations ont commencé en début de semaine après que des rumeurs se sont propagées sur les réseaux sociaux, relayées par des influenceurs d'extrême droite, sur l'origine et la religion de l'agresseur présumé qui a tué trois fillettes lundi dans la ville de Southport, dans le nord-ouest de l'Angleterre.

A Rotherham, des centaines de manifestants devant un hôtel hébergeant des demandeurs d'asile

De nouveaux rassemblements ont eu lieu dimanche, réunis sous le mot d'ordre "Enough is enough" (Trop c'est trop), en référence à l'arrivée au Royaume-Uni de migrants empruntant la Manche sur des canots pneumatiques. A Rotherham, des centaines de personnes se sont rassemblées devant un hôtel hébergeant des demandeurs d'asile et des affrontements ont éclaté avec les forces de l'ordre. Certains ont brisé des vitres de l'établissement, jeté des projectiles sur les policiers, quand d'autres ont crié des slogans comme "Mettez les dehors", ont rapporté des médias locaux.

A Aldershot (sud), des dizaines de personnes arborant des pancartes avec des inscriptions hostiles aux demandeurs d'asile se sont rassemblées dans le calme, a constaté un photographe de l'AFP. A Middlesbrough (nord-est), une manifestation a également débuté dans une ambiance tendue, selon la chaîne Sky News. Samedi, les manifestations, organisées dans plusieurs dizaines de villes, avaient déjà dégénéré à certains endroits, notamment à Liverpool, Hull, Belfast ou Leeds.