Le maire de Londres veut chasser des transports en commun les publicités pour la "malbouffe"

L'obésité infantile est une "bombe à retardement", selon le maire de Londres. Sadiq Khan veut donc interdire les publicités pour la "malbouffe" dans le métro et les bus de la capitale britannique, afin de lutter contre ce fléau. "Je propose d'interdire la publicité pour la malbouffe dans tout notre réseau de métros et de bus", déclare l'élu sur Twitter. Il ajoute vouloir ainsi "réduire l'influence" de ces publicités "sur les enfants et les familles", alors qu'un tiers des jeunes entrant au collège sont en surpoids ou obèses au Royaume-Uni, d'après les données du gouvernement britannique.

I’m proposing to ban adverts for harmful junk food from our entire Tube and bus network. I want to reduce the influence and pressure that can be put on children and families to make unhealthy choices. https://t.co/JReKiIOOM8