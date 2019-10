La police évacue des militants d'Extinction Rebellion à Londres

La police a évacué mardi 8 octobre les militants écologistes d'Extinction Rebellion qui s'étaient installés, notamment avec des tentes, dans le quartier des ministères dans le centre de Londres. Depuis lundi, qui marquait le début d'actions prévues pour durer jusqu'à deux semaines dans le monde entier, 471 personnes, dont 212 mardi, ont été interpellées dans la capitale britannique, a indiqué la police sur Twitter.

>> ENQUETE FRANCEINFO. Qui se cache derrière Extinction Rebellion, ces activistes en vert et contre tous ?

La police a sommé les manifestants de contenir leur action à Trafalgar Square et commencé à les déloger des autres endroits du centre de Londres. Lundi soir, le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé les manifestants à abandonner leurs "bivouacs aux senteurs de chanvre" et arrêter de bloquer les rues de Londres.

Extinction Rebellion est né au Royaume-Uni fin 2018 à l'initiative d'universitaires notamment, inspiré par la stratégie de lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis dans les années 60. Prônant la désobéissance civile, il s'est étendu grâce aux réseaux sociaux et revendique aujourd'hui 500 groupes dans 72 pays. Au Royaume-Uni, il demande notamment la neutralité en matière d'émissions de CO2 en 2025, là où le gouvernement a fixé cet objectif à 2050.

Meanwhile outside Downing Street climate protectors being cut out of their tents and arrested. We want #ClimateJustice and we are prepared to go to jail if that’s what it takes. #ExtinctionOrRebellion pic.twitter.com/eKDa6VP9jD