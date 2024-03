"Toute ma famille est traumatisée" : le Royaume-Uni sous le choc après l’annonce du cancer de Kate Middleton

"Kate, you are note alone" (Kate, vous n’êtes pas seule). Ce titre barre la une du Sun, le quotidien le plus vendu dans le pays. La photo est celle que l’on retrouve dans tous les journaux britanniques samedi 23 mars, celle d’une capture d’écran de la vidéo publiée la veille au soir par la princesse, dans laquelle elle annonce être atteinte d'un cancer. Assise sur un banc, les mains posées sur ses jambes croisées, elle porte un jean et une marinière et fixe l’objectif avec tristesse et gravité. Le Times, le Mirror, le Mail reprennent ses mots sur leur première page "I’m going to be ok" [Je vais m’en sortir].

Dans le Mail, une éditorialiste s’en prend à ceux qui ont propagé des rumeurs ou fait des blagues sur sa santé ces dernières semaines. "Comment ces infâmes trolls se sentent-ils maintenant ?", demande Amanda Platell. Une colère partagée par le Telegraph : "Les trolls en ligne qui se délectent de la misère d’une princesse devraient avoir honte", dénonce Camilla Tominey, qui ne cache pas son admiration après la prise de parole de Kate Middleton. "Il y avait des accents d'Elizabeth II lorsqu'elle parlait avec son cœur, écrit-elle. Non seulement en tant que membre de la famille royale mais aussi en tant qu'épouse et mère".

👑King praises Princess of Wales’s bravery after she shares cancer diagnosis https://t.co/nZhDmE00pC — The Telegraph (@Telegraph) March 23, 2024

Dès vendredi soir, les réactions publiques ont été nombreuses après l’annonce de Kate Middleton. De nombreuses personnalités du Royaume-Uni ont tenu à réagir, dont Charles III lui-même, qui dit sa fierté de la voir parler comme elle l’a fait. Mais aussi le couple Harry et Meghan, qui souhaite "santé et guérison" à la princesse de Galles, alors que les relations entre eux sont glaciales. Mais c’est aussi sans doute ce qui plaît autant avec cette famille royale, avec la possibilité de s’identifier. Et face à la maladie, les liens se resserrent forcément.

Kate est la plus populaire au sein de la famille royale

Les Anglais croisés dans la rue vendredi soir, à Londres, font également part de leur émotion, comme Steve, qui a eu besoin de sortir de chez lui pour prendre l’air, après la nouvelle. "Je viens d’éteindre la lumière et d’allumer une bougie chez moi par solidarité pour la famille royale, confie le quinquagénaire, visiblement ébranlé. Toute ma famille est traumatisée par cette nouvelle. Ma fille a même pleuré. Nous sommes très sensibles à tout ça".

Franck fait défiler les nouvelles sur son téléphone, adossé à un mur. Non loin du pub où il boit un verre avec des amis. Il est venu fumer une cigarette, il en profite pour se tenir au courant. "Ça m’inquiète pour être honnête. Je ne suis pas un grand fan de la Couronne mais je m’y intéresse quand même. Tout ça me touche".

"Là, ça fait beaucoup. Le Roi est malade, maintenant Kate. Il y a eu la mort de la Reine. Plus ils ont des problèmes, plus on devient patriotes." Franck, un Londonien à franceinfo

Depuis son opération en janvier, Kate Middleton est au centre de l’attention. Dans les discussions, sur les réseaux sociaux, des affirmations plus ou moins loufoques ne cessaient de fleurir. Il y a eu aussi cette communication ratée de la part de la famille royale, avec ce cliché grossièrement retouché le jour de la fête des mères.

Aujourd’hui, l’histoire devient plus grave, estime Joseph. "Ça m’a surpris, choqué même. J’avais vu toutes ces rumeurs ces derniers temps, ça me faisait rire. L’histoire de la photo truquée aussi, c’était ridicule. Mais là, quand j’ai entendu le mot cancer… Attendons de voir ce qui va se passer". Dans les sondages, Kate est la plus populaire au sein de la famille royale. L’annonce de son cancer, à 42 ans, choque le pays.