Grande-Bretagne : une attaque terroriste au couteau fait trois morts

Le parc de Reading, une ville située à 60 km à l’ouest de Londres (Grande-Bretagne), était bondé samedi 20 juin. La foule profitait du soleil pour pique-niquer en famille ou entre amis. Soudain, un individu se dirige vers un groupe de dix personnes, un couteau à la main. Rapidement, la police boucle les environs du parc et des hélicoptères survolent les lieux, plusieurs personnes gisent au sol, mais les secours affluent.

Trois autres personnes grièvement blessées

Trois personnes sont mortes et trois autres grièvement blessées. "C’est absolument choquant et profondément triste", réagit Matt Rodan, député de Reading. L’agresseur est un demandeur d’asile libyen. Il a été interpellé sur le champ et la police ne recherche personne d'autre. Sur Twitter, Boris Johnson, le Premier ministre a rendu hommage aux victimes de ce qui est considéré depuis dimanche comme une attaque terroriste.