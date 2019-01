Grande-Bretagne : le prince Philip impliqué dans un grave accident de la route

"Le 4x4 du prince Philip est rentré en collision avec un autre véhicule. Il a fait plusieurs tonneaux", explique le journaliste Arnaud Comte en direct de Londres (Royaume-Uni). "Le prince s'en est sorti indemne, mais ça aurait pu être dramatique. Si bien que la presse pose la question : à 97 ans, le prince doit-il encore conduire ? Cette polémique n'a pas plu au prince Philip, qui n'a pas tardé à prendre le volant d'une autre voiture, sans être accompagné. Et il a commis quelques infractions", précise le journaliste.

Sans ceinture à bord d'un 4x4 flambant neuf

48 heures à peine après sa sortie de route impressionnante, le prince Philip a repris le volant d'un 4x4 flambant neuf, l'air serein et détendu, comme si de rien n'était... Et sans ceinture de sécurité. La police n'a pas manqué de le relever et l'aurait convoqué.

