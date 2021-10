GAFAM : Amazon signe un accord avec les services secrets britanniques

Dans sa lutte contre le crime, le service secret britannique s'associe désormais avec Amazon. Un contrat devrait lier le géant américain du numérique avec le MI5 et le MI6 pour plus de 500 millions de livres, selon The Financial Times. Amazon s'occuperait de protéger les données des services secrets du Royaume-Uni. Les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, sont désormais au plus haut niveau des États.

Les GAFAM pèsent 3 fois le PIB de la France

Est-ce possible en France ? Le gouvernement assure que non, et appelle ses voisins européens à rester sur leurs gardes. "Je pense que c'est une menace invisible et c'est une menace réelle. Nous, jamais, nous ne stockerons des données sensibles chez une entreprise américaine", a commenté le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire. Le pouvoir des GAFAM ne cesse de croître en même temps que leurs bénéfices. En un seul trimestre, 9,2 milliards de dollars pour Facebook, près de 19 milliards pour Google. À elles cinq, les GAFAM pèsent désormais trois fois le PIB de la France et concentrent les données et informations de centaines de personnes à travers le monde.