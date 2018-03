Russie - Grande-Bretagne : la réponse de Theresa May

Le bras de fer continue entre Londres et Moscou, avec l'expulsion de 23 diplomates britanniques de la Russie, à la suite des mesures annoncées par Theresa May contre les Russes. "Theresa May s'est exprimée cet après-midi, elle a dit que ce n'était pas une surprise, qu'elle s'attendait à la réaction russe avec cette expulsion de 23 diplomates britanniques", rapporte Loïc de la Mornais, en direct de Londres (Royaume-Uni). "En revanche, certains analystes pensent qu'elle ne s'attendait pas à la suspension de l'ouverture du consulat britannique à Saint Petersbourg et à la fermeture du British Council, un organisme culturel à Moscou", précise-t-il.

"Peut-être d'autres représailles la semaine prochaine"

"En tout cas, Theresa May a dit qu'elle allait attendre la semaine prochaine pour consulter ses ministres et ses alliés, dont la France, avant de passer à la suite des événements, peut-être d'autres représailles la semaine prochaine. Je vous rappelle que ce qu'explique la fermeté britannique c'est non seulement que Sergueï Skripal et sa fille aient été ciblés sur le sol britannique, mais aussi que des civils, les habitants de Salisbury, aient été exposés à cet agent chimique", conclut le journaliste.

