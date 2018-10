Londres accuse le renseignement militaire russe de mener des cyberattaques

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, accuse la Russie d'opérer "sans tenir compte du droit international".

Nouvelle étape dans les tensions entre Londres et Moscou. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, accuse les services de renseignement militaire russes (GRU) d'avoir mené des cyberattaques contre des institutions politiques et sportives, des entreprises et des médias à travers le monde.

Ce type de comportement démontre leur désir d'opérer sans tenir compte du droit international ou des normes établies, et d'agir avec un sentiment d'impunité et sans considérer les conséquences.Jeremy Hunt, ministre britannique des Affaires étrangèrescommuniqué

"Notre message est clair", a ajouté le ministre. "Avec nos alliés, nous révèlerons et répondrons aux tentatives du GRU de saper la stabilité internationale".

Londres évoque des attaques "sans foi ni loi"

Selon le ministère des Affaires étrangères, le Centre national de cybersécurité britannique (NCSC) a pu déterminer que le GRU se cachait derrière plusieurs attaques commises dans le monde par des cyberassaillants connus. Ces cyberattaques, menées "au hasard et sans foi ni loi", ont "affecté des citoyens dans de nombreux pays, dont la Russie, et coûté des millions de livres aux économies nationales", a-t-il ajouté.

Parmi les attaques identifiées par le NCSC figure notamment celle du parti démocrate américain, prélude au scandale de l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016, et pour laquelle le GRU avait déjà été accusé par Washington. Figurent également des fuites de documents confidentiels consécutives au piratage de la base de données de l'Agence mondiale antidopage (AMA) ou encore l'attaque informatique contre l'aéroport d'Odessa en Ukraine.

Moscou associé à des groupes de pirates ?

Selon une source gouvernementale britannique, le GRU est associé à plusieurs noms de groupes de pirates connus, et souvent présentés comme proches des autorités russes, tels que "Fancy Bear", "Sandworm", "Strontium", "APT 28", "CyberCaliphate", "Sofacy", "BlackEnergy Actors", différentes appellations qui désignent parfois une seule et même entité.

"Compte tenu du haut niveau de confiance de (cette) évaluation et du contexte, le gouvernement britannique estime que le gouvernement russe – le Kremlin – est responsable", a ajouté cette source. Ces accusations interviennent dans un contexte déjà tendu par l'empoisonnement de l'ex-agent double Sergueï Skripal et de sa fille Iouli en Angleterre.

L'Australie s'est également jointe à Londres en dénonçant comme inacceptables les cyberattaques russes. "L'armée russe et son bras de renseignement, le GRU, est responsable de cette cyberactivité malveillante", a affirmé le gouvernement australien. Canberra précise être parvenu à cette conclusion suite aux conseils des agences australiennes de renseignement et en consultation avec ses alliés.