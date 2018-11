Affaire Skripal : la police britannique diffuse une nouvelle vidéo des suspects

La police britannique a diffusé, jeudi 22 novembre, d'autres images vidéo des deux suspects de l'empoisonnement au Novitchok de l'ex-agent double Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia, début mars à Salisbury, dans le sud de l'Angleterre.

New footage released by the investigation team examining the #novichok #salisbury attack.



We remain determined to identify and bring to justice all those responsible for the reckless acts.



☎️ 0800 789 321

salisbury2018@met.police.uk