Eurozapping : un scandale au Royaume-Uni, un avertissement de l’OMS sur l’industrie du tabac

Au Royaume-Uni, un scandale révélé par la BBC. Une simple boite, c’est le seul souvenir qu’ils ont du bébé qu’ils viennent de perdre. Après une fausse couche, Lara, une jeune Britannique est admise dans un hôpital londonien. Perdue, sans assistance et laissée pour compte, elle a décidé de rentrer chez elle avec son bébé décédé. "Personne dans cet hôpital ne s’est occupé de nous et de notre bébé. On a attendu cinq heures", raconte son mari. Un drame qui illustre les dysfonctionnements et les défaillances dans les hôpitaux publics britanniques.

L’industrie du tabac, un poison pour l’environnement

En Allemagne, l’appel désespéré d’une mère. Sa fille Clara, 10 ans, a disparu depuis six mois. Enlevée par son père, elle se trouve au Paraguay. La mère a décidé de lancer un appel à l’aide. La petite fille serait cachée dans un endroit reculé du Paraguay, là où des Allemands anti-vaccin contre le Covid-19 ont décidé de vivre loin de toute communauté.



L’industrie du tabac, un poison pour l’environnement. En Suisse, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avertit sur ce qu’elle considère comme l’un des pires pollueurs au mode. "4 500 milliards de mégots de cigarettes finissent chaque année dans nos rivières, nos mers et nos océans", indique Rudiger Krech, directeur de la promotion de la santé de l’OMS. En plus d’un désastre écologique, le tabac tue, chaque année, huit millions de personnes dans le monde.