Eurozapping : les élections approchent au Royaume-Uni

C'est la dernière ligne droite pour les différentes forces politiques au Royaume-Uni avant les futures élections. Dans une semaine, les Britanniques devront choisir entre les conservateurs, en tête des sondages et emmenés par le Premier ministre Boris Johnson, et les travaillistes. "On a encore sept jours pour assurer l'avenir de notre système de santé, pour investir dans nos écoles et dans nos polices", annonce Boris Johnson.

Huit morts après une explosion en Pologne

La Pologne est en deuil jeudi 5 décembre. Une tragique explosion de gaz a eu lieu dans le sud du pays. Un chantier de construction aurait détérioré un énorme gazoduc. Ce drame a causé la mort de huit personnes dont quatre enfants. Un bilan qui pourrait encore s'alourdir, les recherches continuent dans les décombres.

En Espagne, un miracle a sauvé Audrey Mash, une touriste britannique victime d'une grave hypothermie. Son cœur avait cessé de battre. Un arrêt cardiaque de six heures pousse les médecins à la considérer comme un cas désespéré avant qu'elle ne revienne finalement à la vie, sans séquelle. "C'est vraiment incroyable de survivre à ça", confie la miraculée.