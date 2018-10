Eurozapping : le club de foot de Leicester en deuil, un nouvel aéroport en Turquie

Une ville en deuil au Royaume-Uni. Devant le stade Leicester City, un immense parterre de fleurs s'étend lundi 29 octobre en mémoire des cinq victimes de l'accident d'hélicoptère survenu samedi soir après un match. Le président du club de football, un milliardaire thaïlandais, n'a pas survécu. Il a conduit le club au titre de champion en 2016. Le drame n'a pas encore été expliqué.

Un nouvel et immense aéroport à Istanbul (Turquie). Avec une capacité d'accueil de 90 millions de passagers par an, cet aéroport très moderne, qui sera mis en service fin décembre, devrait rapidement faire partie des plus fréquentés au monde. Recep Tayyip Erdogan l'a inauguré lundi 29 octobre. Ce nouvel aéroport va encore s'agrandir. Les travaux vont continuer pendant dix ans.

Une plongée sous Budapest

Le conflit s'éternise chez Aviapartner en Belgique. 20% des vols, 130 au total, ont été annulés à l'aéroport de Bruxelles en raison d'une grève de la principale société de bagagistes. Le mouvement qui a commencé jeudi désespère les voyageurs. Les employés d'Aviapartner réclament de meilleures conditions de travail.

Découvrir les profondeurs de Budapest, c'est un nouveau concept de visite dans la capitale hongroise. Les amateurs de plongée sous-marine peuvent ainsi explorer des grottes, des formations rocheuses atypiques, un écosystème et des fossiles. Six km de galeries sont accessibles. Pour protéger les lieux, les plongées sont limitées à trente par jour.

