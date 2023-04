Eurozapping : le 25e anniversaire de l'accord du Vendredi Saint en Irlande sous haute tension

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du lundi 10 avril.

Lundi 10 avril, à Derry (Irlande du Nord), des heurts ont éclaté entre la police et un groupe de républicains dissidents, qui se bat toujours pour l'unité irlandaise. Ces affrontements ont eu lieu à l'occasion du 25e anniversaire de l'accord historique entre les protestants, défenseurs du maintien de l'Irlande du Nord en Grande-Bretagne, et les catholiques, partisans d'une seule Irlande. Ce geste signait la fin de 30 ans de guerre civile. Mardi 11 avril, le président américain Joe Biden se rendra sur place pour honorer ses racines irlandaises et défendre cet accord.

Le pape François prie pour la paix dans le monde

Remis de son séjour à l'hôpital la semaine dernière, le pape François a donné la bénédiction "Urbi et Orbi" à 100 000 pèlerins réunis sur la place Saint-Pierre (Vatican), dimanche 9 avril. "Que cet accord historique puisse se consolider au profit de tous les hommes et les femmes de l'île d'Irlande", a-t-il déclaré à propos du 25e anniversaire de l'accord du Vendredi Saint. Dans sa prière, le souverain pontife a aussi évoqué l'Ukraine et la paix dans le monde.