Eurozapping : la Grande-Bretagne veut renvoyer des migrants en France et l’Espagne manifeste contre l’homophobie

Comme chaque jour, l’Eurozapping revient sur les éditions des journaux télévisés européens. En Grande-Bretagne, l’accent est mis sur les migrants qui affluent depuis la France. Et en Espagne, des manifestants rejettent l’homophobie.

La Grande-Bretagne veut renvoyer des migrants venus de France. Ils sont plus de 1 500 à avoir traversé la Manche rien que cette semaine, chiffre la BBC, jeudi 9 septembre. Les migrants ont été interceptés par les autorités britanniques au moment de leur arrivée sur les côtes anglaises. Avec la météo clémente, la Manche est devenue une passoire et les autorités françaises se disent débordées. Les discussions entre les ministres de l’Intérieur des deux pays n’ont pas abouti, mercredi, et les Britanniques ont décidé de sévir. Ils veulent renvoyer certains de ces migrants en France.





L’homophobie inquiète l’ Espagne





En Espagne, c’est l’homophobie qui provoque une crise politique. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Madrid, après une agression homophobe qui s’est, en fait, révélée fausse. La manifestation a néanmoins été maintenue, car, depuis le meurtre d’un jeune homosexuel en juillet, l’Espagne s’inquiète.





G. Dehlinger, D. Attal