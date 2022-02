Eurozapping : colère face à la hausse des prix de l’énergie en Roumanie, 700 postiers britanniques bientôt indemnisés et une ristourne pour les femmes en Suisse

En Roumanie, la hausse des prix de l’énergie a provoqué la grogne des habitants du pays. Dans la rue, syndicalistes et ouvriers de la métallurgie protestent alors que la rentabilité du secteur de l’aluminium est plombée et que plus de la moitié des capacités de production sont déjà à l’arrêt. "Jusqu’à 14 000 personnes sont déjà au chômage technique. D’autres usines d’électrolyse risquent d’être fermées. C’est une trahison nationale", s’agace Constantin Popescu, président du syndicat libre des travailleurs de l’aluminium. Les manifestants demandent un retour aux tarifs de 2020 avec un gel des prix pendant au moins un an.

En Grande-Bretagne, des postiers ont été soulagés devant la reconnaissance de leur bonne foi en avril dernier. Plus de 700 d’entre eux avaient été injustement accusés de vols. Pendant quinze ans ils ont été victimes d’un logiciel défectueux qui faussait la comptabilité. "Des vies ont été ruinées, des familles ont éclaté, certaines se sont retrouvées à la rue, des réputations ont été détruites", estime Jason Beer, responsable de l’enquête sur la poste britannique. Aujourd’hui, la Grande-Bretagne se dit prête à indemniser ses victimes et la justice promet d’identifier les responsables.

Une réduction pour les femmes dans les équipements publics de Genève

Une ristourne pour les femmes dans les équipements publics de Genève. En offrant 20% moins cher sur le prix des billets de théâtre ou de piscine, la municipalité veut attirer l’attention sur les inégalités de salaire des femmes. "Il y a des femmes millionnaires qui auront une réduction alors que des hommes qui ont du mal à finir les fins de mois, eux, devront payer plein pot", regrette Michelle Roullet, adjointe municipale du Parti libéral radical de Genève. Le tribunal fédéral pourrait révoquer cette initiative car la discrimination entre sexes est interdite en Suisse.