En Ecosse, le train d'Harry Potter mis à l'arrêt pour des raisons de sécurité par le gendarme du rail britannique

Une formule magique va-t-elle pouvoir le faire repartir ? En Ecosse, le Jacobite Steam Train, surnommé "le train d'Harry Potter" en raison de sa présence sous le nom de "Poudlard Express" dans l'adaptation cinématographique de la saga de J. K. Rowling, est à l'arrêt depuis mercredi 20 mars et jusqu'à nouvel ordre, a appris franceinfo de la compagnie ferroviaire, West Coast Railways (WCR). Cette suspension a été décidée pour des raisons de sécurité.

Le gendarme du rail britannique exige que des systèmes de sécurité supplémentaires soient installés sur ce train, afin d'éviter des chutes de personnes par les portes ou les fenêtres, lorsque le train est en mouvement. La compagnie qui exploite ce train à vapeur bénéficiait les années passées d'une dérogation.

Cette année, la compagnie ferroviaire a "demandé à l'organisme directeur des chemins de fer, l'ORR (Office of Rail and Road), un certificat d'exemption à court terme en attendant un examen complet. L'ORR a refusé de délivrer ce certificat et examinera la demande dans son intégralité, mais ne sait pas exactement combien de temps cela prendra", explique la WCR dans un courrier envoyé à la clientèle. Elle juge trop élevée la facture des travaux, d'environ 8 millions d'euros, et assure que des remboursements complets seront accordés aux voyageurs affectés.