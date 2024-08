Emeutes au Royaume-Uni : Raphaël Arnault, député français "antifaciste", annonce être à Londres pour soutenir ses "camarades" britanniques

Le tout juste élu député français, Raphaël Arnault, a annoncé mercredi 7 août être à Londres pour soutenir les "camarades antifascistes face aux émeutes et attaques ciblées racistes". Sur le réseau social X, le député de la 1ère circonscription du Vaucluse a posté une photo de lui en veste kaki avec le commentaire : "so I débarque to Londres for soutenir les camarades antifascistes locaux face aux émeutes et attaques ciblées racistes. Mode Jeune Garde activé. Nazis hors de nos rues".

Et un peu plus tard, le militant antifasciste fiché S poste sur le même réseau social, une photo d'un rassemblement, dans un lieu non identifié. Il se félicite qu'il y ait "déjà des centaines et centaines de personnes devant un bureau d'immigration où avait été prévue l'attaque des fascistes". Avant d'ajouter : "pas certain qu'ils se pointent, la résistance est en marche !" Depuis une semaine, le Royaume-Uni est confronté à des scènes de violences racistes, après la circulation d'informations en partie démenties sur le profil de l'auteur présumé d'une attaque au couteau dans un cours de danse où trois fillettes de 6 à 9 ans ont été tuées à Southport.