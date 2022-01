Buckingham révèle le programme des festivités pour les 70 ans de règne d'Elizabeth II

Défilés, concerts et concours de pudding... Le palais de Buckingham a dévoilé, lundi 10 janvier, le programme des festivités prévues du 2 au 5 juin pour célébrer le jubilé de platine – soit 70 ans de règne – de la reine Elizabeth II. Celle-ci a accédé au trône le 6 février 1952, à l'âge de 25 ans, après la mort de son père George VI. A cette même date en 2022, la reine de 95 ans deviendra le premier monarque britannique à atteindre les 70 ans de règne à la tête du Royaume-Uni, mais aussi de 14 pays du Commonwealth et de 14 territoires d'outre-mer.

Pour célébrer "cet anniversaire sans précédent", Buckingham Palace a prévu quatre jours (dont deux fériés pour l'occasion) d'"événements publics et activités". Les festivités démarreront le jeudi 2 juin avec un défilé militaire, puis 1 500 villes du Royaume-Uni, des îles anglo-normandes et des territoires britanniques d'outre-mer ainsi que les capitales des pays du Commonwealth allumeront une torche "afin de marquer le jubilé".

"Un festival impressionnant de créativité"

Le vendredi, une cérémonie se tiendra à la cathédrale Saint-Paul, dans le centre de Londres. Un immense concert, réunissant "les plus grandes stars au monde pour célébrer certains moments les plus importants du règne de la reine", aura lieu le lendemain au palais de Buckingham.

Dimanche, plus de 1 400 "grands déjeuners du jubilé", organisés par des volontaires, sont prévus à travers le pays. Pour clore les festivités, un immense défilé combinant "théâtre, cirque, musique, arts de rue" aura lieu à Londres. "Des artistes, danseurs, musiciens, militaires, travailleurs clés et bénévoles", venus de "toutes les régions du Royaume-Uni et du Commonwealth", "s'uniront pour raconter l'histoire des 70 ans de règne de la reine dans un festival impressionnant de créativité", promet le palais.

D'autres initiatives "rappelleront durablement le jubilé", a ajouté Buckingham, comme la "canopée verte" (qui prévoit la plantation en 2022 de 60 000 arbres à travers le pays) mais aussi un concours national de pâtisserie "pour trouver un tout nouveau pudding dédié à la reine". Les cinq finalistes du concours, ouvert à tous les cuisiniers à partir de 8 ans, réaliseront leur recette devant un juré, dont le chef cuisinier du palais. La recette gagnante sera ensuite mise à disposition du public pour être reproduite lors des "grands déjeuners du jubilé", mais aussi plus tard "par les générations à venir".