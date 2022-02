70 ans de règne d’Elisabeth II : la reine a tissé un lien indéfectible avec les Britanniques

M. Boisseau, M. Septembre, C. Madini, C. Dubrul, O. Briand, N. Boothby, L. Soudre

Dimanche 6 février, la reine Elisabeth II fêtera ses 70 ans de règne. Pilier de la famille britannique, elle est la monarque la plus connue au monde. Sa popularité reste intacte auprès des Britanniques.

Elle fait partie de leur vie, presque de leur famille. À travers la caméra de France 2, avec quelques jours d’avance depuis les abords du palais de Buckingham, les Britanniques souhaitent un joyeux 70ème anniversaire de règne à leur souveraine. "C’est une journée formidable, vous le méritez", lance un Britannique. "Je vous souhaite d’être en bonne santé, et de rester notre reine bien des années encore", déclare une jeune femme.

Clé de voûte du Royaume-Uni

Depuis son accession au trône à 25 ans seulement à la mort de son père, puis son couronnement en juin 1953, Elisabeth II a tissé un lien indéfectible avec la population. "Trois générations peuvent dire qu’elles sont liées à son règne", dit un Britannique. Même si les scandales et les drames n’ont pas épargné sa famille, la reine de 95 ans reste la clé de voûte du Royaume-Uni, au-delà des clivages politiques. Ses apparitions sont aujourd’hui plus rares, mais la reine est plus populaire que jamais.