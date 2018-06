Ecosse : un docteur suspendu après avoir causé la décapitation d'un bébé

"La solution à envisager était une césarienne, compte-tenu des risques", a jugé un tribunal médical.

L'histoire, terrifiante, s'est déroulée à Dundee (Ecosse) en mars 2014. Une femme âgée de 30 ans a dû accoucher en urgence, à l'hôpital Ninewells. Son col de l'utérus n'étant pas assez dilaté, les pieds du bébé étant en bas et son rythme cardiaque étant bas, "la solution à envisager était une césarienne, compte-tenu des risques", a jugé un tribunal médical, comme le rapporte The Guardian (en anglais) lundi 4 juin. Mais le docteur en charge, Vaishnavy Vilvanathan Laxman, a choisi un accouchement naturel. Une décision "qui a créé une successon d'éléments menant à la décapitation du bébé", écrit le journal britannique.

Le docteur suspendu

Après ce traumatisme, la mère a décrit une équipe médicale indifférente. "Je leur ai dit : 'Je ne le sens pas. Arrêtez. Que se passe-t-il ? Je ne veux pas le faire', mais personne ne m'a répondu", rapporte The Guardian. "J'ai essayé de me lever à trois reprises de mon lit mais ils m'y ont remise, en me disant que le bébé devait sortir", raconte-t-elle. Le docteur a été suspendu, explique The Independent (en anglais) et les sanctions du tribunal médical seront connues ultérieurement.