Écosse : les "sorcières" en passe d’être réhabilitées

Durant l’histoire, la chasse aux sorcières a fait des milliers de morts. Si cette histoire a longtemps été oubliée, elle prend aujourd’hui une autre tournure. Aux États-Unis, une femme décédée il y a 300 ans a obtenu une grâce. Sous les yeux du public, les femmes qui étaient condamnées étaient brûlés vives sur des bûchers. En Écosse, deux femmes souhaitent faire réhabiliter les personnes condamnées de manière injuste.

Des crimes sexistes

Pour les membres du collectif "Witches of Scotland", ces 4 000 femmes accusées et les 2 500 exécutées étaient victimes des croyances populaires, mais surtout de la misogynie régnante à cette époque. La plupart d’entre elles ont avoué être des "sorcières" sous la torture. Elles n’avaient donc pas d’autres choix. Des premières réhabilitations ont d’ores et déjà eu lieu et la Première Ministre du pays a présenté des excuses officielles au nom de son pays.