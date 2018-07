Écosse : des habitants rachètent leur île

Quelque part au nord-ouest de l'Écosse, c'est un bout de terre sauvage. L'île d'Ulva, dans les Hébrides intérieures. Des étendues verdoyantes à perte de vue, des côtes dentelées. Sur près de 20 km, on distingue encore quelques ruines d'anciennes habitations, et des pâturages idylliques connus uniquement de quelques passionnés de la nature. Mais la petite île a récemment fait parler d'elle : dans l'unique restaurant, une cinquantaine de personnes sont venus assister à l'évènement : le rachat de l'île.

L'État écossais à la rescousse

Ulva appartient désormais à cinq personnes : la famille Munro et leur voisin, Barry George. Ils sont les seuls à habiter sur l'île. Après des mois de négociations, les nouveaux acquéreurs n'en reviennent toujours pas. "C'est juste incroyable. Quand l'île a été mise en vente il y a un an, je n'aurais jamais imaginé que l'on puisse réussir", explique ainsi Rhuri Munro. L'île appartenait depuis des années à une famille aristocratique écossaise. Pris d'achat : 5 millions d'euros. Alors, pour payer cette somme, les nouveaux propriétaires ont bénéficié d'une subvention du gouvernement écossais et de la contribution de quelque 500 particuliers.

