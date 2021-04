Décès du prince Philip : "Un soutien sans faille pour la reine Elizabeth II"

Le prince Philip, décédé vendredi 9 avril, était un grand serviteur de la nation britannique. "Il s'est illustré par sa détermination, son autorité, son sens du devoir. Il a été un soutien sans faille pour la reine Elizabeth II. Elle perd aujourd'hui le roc sur lequel elle s'appuyait", détaille Sophie Loussouarn, spécialiste du Royaume-Uni, sur le plateau du 23 Heures de franceinfo.

Une nation "orpheline"

"C'est une nation qui est un peu orpheline ce soir et on ne peut s'empêcher de penser à ce qu'il se passerait maintenant si la reine venait à disparaître. C'est un grand moment de tristesse pour le Royaume-Uni car le prince Philip et la reine Elizabeth II sont deux personnalités qui ont marqué la deuxième moitié du XXe siècle. Ils ont vu des bouleversements sans précédent, comme l'avènement de la télévision dans la famille royale au moment du couronnement d'Elizabeth en 1953", ajoute Sophie Loussouarn.