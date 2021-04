Décès du prince Philip : l'hommage du Royaume-Uni

Le prince Charles, héritier du trône et fils du prince Philip, décédé vendredi 9 avril, est le premier à prendre la parole au nom de la famille royale. Ce sont les mots émus d’un fils pour son père qu'il a prononcés, samedi. "Mon cher papa était une personne très spéciale, il nous manque énormément", a-t-il déclaré. À midi, heure de Londres, le Royaume-Uni s’est arrêté, et des coups de canon ont retenti depuis la Tour de Londres, jusqu'au château d’Édimbourg, en passant par les navires de la marine royale, où le prince consort a servi. Au château de Windsor, quelques Britanniques sont venus déposer des fleurs et des lettres pour lui rendre hommage.

La reine va se reposer sur son fils et son petit-fils

Elizabeth II a reçu la visite de membres de sa famille, samedi. Comment va-t-elle désormais aborder la fin de son règne, sans son plus fidèle allié ? La reine, femme de devoir, devrait conserver ses engagements, tout en continuant à se reposer sur son fils, le prince Charles, et son petit-fils, William. En cette période de deuil national, Londres a affiché en plein centre-ville le portrait géant de celui qui a été le fidèle garant de l’institution monarchique.