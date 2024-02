Cancer du roi Charles III : "Le choc est immense", observe une spécialiste de la monarchie britannique

"Le choc est immense", a réagi lundi 5 février sur franceinfo Isabelle Rivère, journaliste, spécialiste de la monarchie britannique, après que le palais de Buckingham a annoncé que le roi d'Angleterre Charles III est atteint d'un cancer. Le type de cancer dont il souffre n'a pas été dévoilé mais il est précisé dans un communiqué qu'il ne s'agit pas d'un cancer de la prostate.

franceinfo : Quelle est la réaction générale au Royaume-Uni à cette annonce ?

Isabelle Rivère : Le choc est perceptible dans l'opinion, chez les chroniqueurs royaux, chez tous ceux qui suivent de près l'histoire de la famille régnante. Le choc est immense. C'est une famille qui traverse une série d'épreuves coup sur coup. Ça intervient finalement assez peu de temps aussi après la disparition de la reine Elizabeth II. Je crois vraiment que ce soir, l'opinion britannique est sous le choc. Et pour tout vous dire, moi-même, quand je l'ai appris, ça m'a beaucoup choquée aussi.

Pourquoi ? Parce que ce communiqué rappelle la douloureuse mort de la reine d'Angleterre Elizabeth, avec cette forme de communication qui est assez inédite et récente du côté de la famille royale ?

Oui, et ce qui est remarquable et tout à fait inédit dans l'histoire de la famille régnante, c'est cette volonté de transparence affichée par le roi Charles III depuis le début de ses problèmes de santé. Lorsqu'il a subi cette intervention à la prostate, il a fait le choix de tout expliquer, de dire de quoi il souffrait pour encourager tous les hommes du Royaume-Uni à se faire dépister et à suivre son exemple. D'ailleurs, on a suivi et assisté, dans les jours qui ont suivi la publication de son communiqué, à une augmentation très notable de rendez-vous pris pour un dépistage du cancer de la prostate dans tout le royaume de Grande-Bretagne.

Charles III s'est déclaré extrêmement satisfait par le résultat de cette transparence affichée. Et voilà que ce soir, il affiche publiquement le fait qu'il est malade et qu'il souffre d'une forme de cancer. Le communiqué en lui-même n'est pas alarmant, même si les médecins lui conseillent d'interrompre toutes formes d'apparitions publiques, il ne renonce pas pour autant à ses activités.

Est-ce que la santé du roi Charles III était un sujet de préoccupation ?

C'est un homme qui a une vraie hygiène de vie. Il n'a jamais fumé. Son grand-père, le roi George VI, qu'il a très peu connu puisqu'il est mort lorsqu'il avait trois ans, était un gros fumeur et est mort d'un cancer. Le roi George V, son arrière-grand-père, est, lui aussi, mort d'un cancer. Edouard VII, le père de George V, est lui aussi probablement mort d'un cancer. Tous trois étaient de gros fumeurs. Donc le roi Charles III a toujours fait en sorte d'avoir une hygiène de vie irréprochable. C'est un homme qui a toujours été sportif, qui, aujourd'hui encore, continue de beaucoup marcher. Il n'y avait pas vraiment d'inquiétude autour de sa santé. On lui a toujours connu une énergie assez considérable.