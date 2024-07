"C'est opulent, grandiose" : le célèbre balcon de Buckingham Palace, à Londres, est désormais ouvert au public

C’est sans doute le balcon le plus connu au monde : celui où les rois et les reines de la Couronne britannique apparaissent pour saluer la foule lors des évènements public. Depuis lundi 15 juillet, les portes du palais de Buckingham, à Londres, sont ouvertes au public pour les traditionnelles visites estivales, jusqu'en septembre. Mais cette année, en plus de l'aile est, la visite permet de découvrir 19 pièces supplémentaires utilisées par la famille royale pour ses réceptions officielles, notamment celle qui donne accès au célèbre balcon.

Bien visible depuis l’extérieur de Buckingham Palace, la pièce qui donne sur ce balcon sera désormais ouverte au public quelques semaines par an. C'est une volonté du roi Charles III. "C'est le prince Albert qui a en fait suggéré de concevoir ce balcon, explique l’une des conservatrices du Palais, Nicola Turner Inman. Il a été utilisé pour la première fois en 1851 pour saluer les troupes partant pour la guerre de Crimée. Il est donc en usage depuis très longtemps."

Des visiteurs très enthousiastes

Il aura fallu cinq ans pour rénover l’aile est de Buckingham Palace, et permettre ainsi aux visiteurs d’arpenter le corridor central recouvert de tapis rouge, ou d'admirer les imposants chandeliers dorés et les portraits de la Reine Victoria. À la sortie, cette touriste française est tout simplement subjuguée : "C'était magnifique, une très belle visite. On a vu les salles de réception, la salle de bal, la salle de musique. Tout était beau, ça brille de partout."

Mais les Britanniques eux-mêmes sont admiratifs, comme cette visiteuse : "C'est opulent, grandiose et scintillant ... C'était tout simplement magnifique." Les 85 euros à débourser pour cette visite de 45 minutes n’ont pas découragé les visiteurs. Les 6 000 billets disponibles pour la visite ont été vendus en moins de 24 heures. Les portes de Buckingham Palace sont ouvertes au public jusqu'au 29 septembre.