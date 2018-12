"Boxing Day" au Royaume-Uni : ruée sur les bonnes affaires

Dès 7 heures du matin, à l'entrée des magasins, la file d'attente est interminable, mercredi 26 décembre, en Grande-Bretagne. Certains reprennent des forces et d'autres luttent pour rester éveillés, car, quand le coup d'envoi du "Boxing Day" est donné, il faut courir vite pour trouver la bonne affaire. Des rabais jusqu'à -70%, qui font le bonheur des touristes français. "On est venues dans ce magasin parce qu'on pense faire l'affaire du siècle", affirment deux Françaises, ravies.

Une aubaine pour les commerçants. Les chiffres le prouvent. En 2016, 18 millions de clients pour le "Boxing Day" ont dépensé 4 milliards d'euros. L'an dernier, ils étaient 23 millions et ont dépensé 4,5 milliards d'euros. Cette année, ils seraient 20 millions. Les clients sont un peu moins nombreux dans les magasins, notamment à cause des achats sur internet. Néanmoins, "88 % des clients font leurs achats en magasin" selon Jace Tyrrel, représentant de commerces londoniens. Les soldes monstres vont durer six jours.

