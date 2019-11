Attaque de Londres : le Royaume-Uni salue l'héroïsme des passants

Les images ont été enregistrées par un passant. Aux abords du London Bridge (Royaume-Uni), l'assaillant de l'attaque au couteau est maîtrisé au sol par plusieurs personnes. Un homme finit même par le désarmer. Puis, la police repère une ceinture d'explosifs et finit par le neutraliser. "Nous avons tout fait pour le maîtriser, il fallait attraper ses couteaux à tout prix et l'arrêter pour qu'il ne blesse personne d'autre", a indiqué Thomas Gray, guide touristique et témoin de l'attaque.

"Un exemple du courage des Londoniens"

"Ce sont les meilleurs d'entre nous, un exemple du courage des Londoniens. Ils ont couru vers le danger, pris des risques pour sauver des vies et je veux les remercier ", a déclaré le maire de Londres, Sadiq Khan, à propos des passants. L'intervention de ces personnes a été unanimement saluée par les autorités britanniques et la population.

Le JT

Les autres sujets du JT