Afghanistan : une réunion virtuelle du G7 aura lieu mardi, annonce Boris Johnson

La réunion virtuelle des dirigeants du G7 sur la situation en Afghanistan se tiendra mardi, a annoncé dimanche 22 août le Premier ministre britannique Boris Johnson, dont le pays assure actuellement la présidence du "groupe des 7" (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni).

"Je convoquerai mardi les dirigeants du G7 pour des discussions urgentes sur la situation en Afghanistan. Il est vital que la communauté internationale travaille ensemble pour assurer des évacuations sûres, prévenir une crise humanitaire et aider le peuple afghan à protéger les progrès (réalisés) les 20 dernières années", a déclaré le chef du gouvernement sur Twitter.

I will convene G7 leaders on Tuesday for urgent talks on the situation in Afghanistan. It is vital that the international community works together to ensure safe evacuations, prevent a humanitarian crisis and support the Afghan people to secure the gains of the last 20 years.