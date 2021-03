Royaume-Uni : la reine Elizabeth II "préoccupée" par les accusations de racisme du prince Harry et Meghan Markle

Au Royaume-Uni, la reine Elizabeth II estime que les accusations de racisme de Meghan Markle et du prince Harry sont très préoccupantes. "C'est un communiqué extrêmement concis aux allures de mea culpa. La famille royale se dit attristée d'avoir appris à quel point ces dernières années avaient été difficiles pour Meghan et Harry, et se dit particulièrement préoccupée par la question du racisme soulevé par le couple", rapporte la journaliste Charlotte Gillard en direct de Londres pour le 19/20 du mardi 9 mars.



Une réaction assez rare

En effet, Meghan Markle et le prince Harry ont fait état, lors de leur interview accordée à Oprah Winfrey et diffusée dimanche 7 mars, de discussions familiales à propos de la couleur de peau de leur fils, Archie. "Buckingham Palace annonce ce soir vouloir régler ce problème en privé et joue l'apaisement. C'est une réaction assez rare de la couronne, d'habitude très fidèle à sa devise : 'Never explain, never complain', 'ne jamais justifier, ne jamais se plaindre'", ajoute la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT