VIDEO. Syrie : la Turquie poursuit son offensive contre les Kurdes

L'opération militaire lancée par l'armée turque aurait fait depuis cinq jours des dizaines de morts dans les deux camps. "Le gouvernement truc ne tolère plus la présence d'une milice kurde à ses frontières ", explique Franck Génauzeau, correspondant à Jérusalem.

Armés, équipé et formés par les forces de la coalition internationale, les miliciens kurdes ont permis libérer le nord de la Syrie du joug de daesh. "Le président turc Recep Tayyip Erdogan sait qu'ils sont plus forts que jamais et il craint qu'ils utilisent leurs armes pour aider les kurdes du sud de la Turquie."