VIDEO. "Quand la bombe arrivera, nous en rirons" : en Syrie, un papa invente un jeu avec sa fille lors des bombardements

Deux mois après la reprise de son offensive pour reprendre la région d'Idleb en Syrie, le régime de Bachar Al-Assad bombarde sans cesse ce dernier grand bastion des jihadistes et des rebelles. Si près d'un million de personnes ont fui la zone selon l'ONU, certains sont restés sur place. Parmi eux des enfants qui, d'après l'Unicef, souffrent particulièrement de cette guerre parce qu'ils sont exposés à de graves traumatismes, à des périodes d'anxiété profonde.

Pour protéger sa fille, Abdullah Mohammad a mis en place une technique touchante et surprenante. A l'image de Roberto Benigni dans le film La vie est belle, il encourage sa fille à rire pour lui épargner l'horreur de la guerre. "Est-ce un jet ou une bombe ?", lui demande-t-il sur une vidéo filmée par ses soins. "Une bombe, répond Salwa, quand elle arrivera, nous en rirons". Et quelques secondes plus tard, une explosion retentit et le rire de la petite fille se fait entendre.