Syrie : un vol civil atterrit à l'aéroport d'Alep après huit ans d'interruption liée à a guerre

Une victoire économique et symbolique pour Bachar al-Assad. Un vol civil transportant ministres syriens et journalistes a atterri mercredi 19 février à l'aéroport d'Alep. Une initiative qui marque la reprise des vols commerciaux dans la grande métropole du nord du pays, après une interruption de huit ans.

Ce vol intervient quelques jours après que les forces gouvernementales ont reconquis tous les secteurs autour d'Alep, sécurisant la deuxième ville du pays en repoussant jihadistes et rebelles qui tiraient des roquettes sur la grande métropole du nord.

Cité par l'agence officielle Sana, le ministre des Transports a salué la réouverture de l'aéroport et la reprise prochaine –à une date toutefois à préciser– des vols intérieurs et internationaux. Les autorités avaient promis lundi que des vols vers Damas et Le Caire seraient programmés "dans les prochains jours".

Près de 900 000 déplacés par les violences

L'aéroport d'Alep, à l'est de la métropole, a interrompu tous les vols commerciaux en 2012, l'année où des groupes rebelles ont pris le contrôle des quartiers Est de la ville. Dès 2014 toutefois, certains vols affrétés par le ministère de la Défense ont parfois transporté des journalistes, des dignitaires étrangers ou des civils bénéficiant d'une évacuation médicale urgente.

Les reconquêtes aux environs d'Alep se déroulent dans le cadre d'une offensive lancée en décembre avec le soutien de Moscou, contre l'ultime grand bastion jihadiste et rebelle dans le nord-ouest syrien, à savoir la région d'Idleb et des secteurs limitrophes.

Depuis décembre, près de 900 000 personnes ont été déplacées par les violences, selon l'ONU.