Syrie : sept civils tués et six blessés par des tirs de l'armée sur un bastion rebelle, selon une ONG

"Les forces du régime ont commis un massacre", selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Sept civils ont été tués et six autres blessés lors de bombardements de l'armée syrienne dans le nord-ouest de la Syrie, le dernier grand bastion rebelle du pays, a affirmé l'OSDH, dimanche 17 décembre.

Des "obus d'artillerie et de lances-roquettes" ont visé "des zones résidentielles (...) à Darat Izza, dans la province d'Alep", a déclaré l'ONG basée au Royaume-Uni mais qui dispose d'un vaste réseau de sources dans le pays en guerre. "Au moins cinq civils, dont une femme, ont été tués à Darat Izza, et deux autres civils dans la localité d'Abzimou", dans la même province, selon l'OSDH, qui ajoute que six autres personnes ont été blessées.

Ces frappes des forces du régime de Bachar al-Assad surviennent après la mort de cinq de ses soldats, tués plus tôt dans la journée par le groupe Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ancienne branche locale d'Al-Qaïda). Attaque elle-même déclenchée en réponse à des bombardements de l'armée syrienne contre des secteurs résidentiels de la ville d'Idleb, ayant fait "14 civils blessés" en début d'après-midi, selon l'OSDH.

La guerre en Syrie a fait plus d'un demi-million de morts et déplacé des millions de personnes depuis la répression de manifestations antigouvernementales en 2011. La région d'Idleb est soumise à un cessez-le-feu négocié par la Russie et la Turquie après une offensive du régime en mars 2020, mais qui a été violé à plusieurs reprises.