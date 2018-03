Syrie : sept années de conflits

Les visages sont marqués par les privations. Sur l'épaule, des baluchons : tout ce qu'ils ont pu sauver d'une vie. Depuis hier, jeudi 15 mars, une longue colonne de 20 000 personnes fuit l'enfer. La Ghouta orientale, aux portes de Damas, l'un des derniers bastions rebelles que l'armée syrienne est en train de reconquérir. Elle est assiégée et bombardée sans relâche ; encore une soixantaine de morts ce matin. Ces civils ont plus de chance : ils sont sains et saufs. Des bus gouvernementaux les emmènent loin des combats.

Douma sous les bombes syriennes, Afrine sous celles des Turcs

Début de panique autour de convoi humanitaire. Douma, une autre ville assiégée dans l'enclave de la Ghouta, mais que les rebelles tiennent toujours. Puis, c'est le retour au calme. Les enfants et les femmes se risquent au-dehors. Ils n'ont pas reçu de vivres depuis des mois. Des camions apportent des tonnes de nourriture, essentiellement de la farine ; de quoi tenir encore un peu. Tout au nord de la Syrie, une autre ville en état de siège : Afrine. Un bastion kurde encerclé non pas par l'armée syrienne, mais par les Turcs. Là aussi, ce sont les civils qui paient le prix fort. Ici, 18 personnes, dont cinq enfants qui s'apprêtaient à fuir ont été tués par des tirs de l'armée turque. Une seule route reste ouverte : elle permet aux civils de fuir la ville assiégée. Un convoi ininterrompu de véhicules l'emprunte depuis hier.

