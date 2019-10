Syrie : les Kurdes s'inquiètent du retrait des Etats-Unis dans le nord du pays au profit de la Turquie

Plus de huit ans après le début du conflit, est-on sur le point d'assister à un tournant majeur de la guerre en Syrie ? Les Etats-Unis ont en tout cas effectué dimanche 6 octobre au soir un spectaculaire revirement, en annonçant le retrait immédiat de leurs troupes dans le nord du pays afin de laisser le champ libre à la Turquie, qui se prépare à lancer une incursion militaire dans cette zone où de nombreux combattants kurdes sont présents.

"La Turquie va bientôt mettre en œuvre son opération prévue de longue date dans le nord de la Syrie", a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué. "Les forces américaines ne vont pas soutenir ou être impliquées dans l'opération et les forces américaines, qui ont vaincu le 'califat' territorial de l'Etat islamique, ne seront plus à proximité immédiate", a-t-elle encore prévenu.

BREAKING: In an extraordinary Sunday night statement, the White House announces that the US "will no longer be in the immediate area" of Northern Syria, allow Turkey to launch an invasion in the region and give Turkey responsibility for captured ISIS fighters in the area. pic.twitter.com/tUES5gsqtF