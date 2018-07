Syrie : la reconquête de Bachar al-Assad

Les forces de Bachar al-Assad ont repris la ville Deraa, située dans le sud de la Syrie, hier samedi 7 juillet, à la suite d'un accord avec les rebelles. C'est une ville symbolique, c'est là-bas que la révolte contre le régime avait commencé en 2011. C'est également une ville particulièrement importante pour Bachar al-Assad. "Pour nous, contrôler ce poste frontière lié à Deraa est stratégique, car jusqu'ici, les rebelles tenaient cette route, qui était nécessaire au bon réapprovisionnement de l'armée syrienne", explique un soldat syrien. Les combats auront duré deux semaines. Les bombardements intensifs des forces armées russes ont fini par pousser les groupes rebelles à la négociation puis à l'évacuation, selon une stratégie bien rodée et menée sous l'égide de la police militaire de Moscou.

Bachar al-Assad en position de force

S'il reste encore quelques zones de résistances rebelles ainsi que des zones toujours contrôlées par Daech : "Il est clair que l'armée syrienne et l'armée de Bachar al-Assad sont plus que jamais en position de force dans ce conflit", rapporte notre journaliste Franck Genauzeau, en direct de Jérusalem (Israël). Le tournant de cette guerre aura été l'entrée dans la guerre de la Russie en 2015. Désormais, l'armée syrienne concentre son offensive le long du plateau du Golan, près de la frontière israélienne. Tsahal a assuré qu'elle était prête à intervenir si la Syrie et ses alliés se rapprochent trop de la frontière.

