Syrie : l'OMS s'inquiète d'un "pic alarmant" d'attaques contre les hôpitaux

Une quarantaine de sites ont été touchés depuis le début de l'année.

L'Organisation mondiale de la santé a affirmé, vendredi 9 mars, que les attaques contre les installations médicales en Syrie avaient atteint un "pic alarmant" depuis le début de l'année. Parmi les attaques recensées, près de la moitié ont eu lieu dans la Ghouta orientale.

Pour janvier et février, ce sont "67 attaques vérifiées" qui ont été répertoriées dans le pays, soit "plus de 50% des attaques vérifiées pour toute l'année 2017, qui en avait compté 112". Au total, "20 hôpitaux, 16 établissements de santé, deux services d'ambulances et un entrepôt de produits médicaux" ont été touchés, avec un bilan de 19 personnes tuées et 28 blessés. L'OMS a précisé ne pas être en mesure d'indiquer qui était responsable de ces attaques.

"Les installations et personnels médicaux bénéficient d'une protection spéciale au regard du droit international", rappelle l'OMS, appellant "toutes les parties présentes en Syrie à mettre un terme à ces attaques".