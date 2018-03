Syrie : évacuations médicales en Ghouta orientale

Le bruit des bombardements déchire le silence de la Ghouta orientale. Des obus qui s'abattent sur des bâtiments déjà largement éventrés. À Douma, à quelques kilomètres seulement de Damas, les habitants ne s'aventurent dehors que lors des accalmies. Ils vivent la plupart du temps dans des caves. En sortir, c'est risquer sa vie. Les forces syriennes, aidées par les Russes, avancent vite. Le bastion des rebelles se réduit de jour en jour. Aujourd'hui, ils ne tiennent guère plus de 40% du territoire de la Ghouta, à la périphérie de Damas.

350 000 morts depuis le début du conflit

À Douma, désormais encerclée, les ambulances du Croissant-Rouge ont pu évacuer plus d'une centaine de civils. Des blessés, mais aussi de nombreux enfants. En trois semaines, l'offensive a fait plus de 1 000 morts parmi les civils, alors ceux qui ont réussi à sortir ont l'impression d'avoir échappé au pire. Dans deux jours, le conflit syrien entrera dans sa huitième année, avec un effroyable bilan : plus de 350 000 morts.

