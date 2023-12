Syrie : dix combattants pro-Iran tués par des frappes dans l'est du pays, selon une ONG

Dix combattants affiliés à l'Iran ont été tués en Syrie samedi 30 décembre et plus de 30 autres blessés dans neuf frappes "probablement américaines" qui ont visé des sites dans l'est de la Syrie, a annoncé l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Selon l'ONG évoque ces bombardements, qui s'inscrivent dans un contexte de recrudescence d'attaques contre du personnel américain dans la région, ont visé des positions militaires à Boukamal et ses environs, près de la frontière entre l'Irak et la Syrie.

L'Iran soutient des groupes armés accusés par Washington d'être à l'origine des attaques contre ses forces au Proche-Orient, sur fond de guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. Le mouvement islamiste palestinien est soutenu par l'"axe de la résistance", dont fait notamment partie Téhéran.

Quatre combattants du Hezbollah tués

Une cargaison d'armes en provenance d'Irak et un entrepôt de munitions ont également été ciblés et d'importantes explosions ont retenti, a ajouté l'OSDH, basé au Royaume-Uni mais disposant d'un vaste réseau de sources dans le pays en guerre. De son côté, le Hezbollah, soutenu par Téhéran, a affirmé samedi que quatre de ses combattants avaient été tués "sur la route de Jérusalem", terme employé par la formation pour désigner ses membres tombés depuis le 7 octobre. Le parti n'a pas donné plus de détails.