Guerre Israël-Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du vendredi 29 décembre

L'armée israélienne poursuit ses bombardements massifs dans le centre et le sud de la bande de Gaza, vendredi 29 décembre. L'OMS a également renouvelé ses alertes sur la situation humanitaire à Gaza. Voici les principaux événements du 84e jour de combats entre Israël et le Hamas.

L'armée israélienne a ouvert le feu sur un convoi de l'ONU

L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a affirmé vendredi que l'armée israélienne avait tiré sur l'un de ses convois "alors qu'il revenait du nord de Gaza, empruntant un itinéraire désigné par l'armée israélienne". Notre chef et son équipe n'ont pas été blessés, mais un véhicule a été endommagé", a déclaré Thomas White, le directeur de l'agence, sur X (ex-Twitter), ajoutant que "les travailleurs humanitaires ne devraient jamais être une cible". Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a indiqué "vérifier" cette information.

Le chef de l'OMS "très préoccupé" par la menace croissante d'infections à Gaza

Une "menace croissante". Le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est déclaré "très préoccupé" par le risque de maladies infectieuses dans la bande de Gaza, prise d'assaut par Israël depuis les attaques du 7 octobre, dans une publication sur X vendredi. Près de 180 000 personnes souffrent d'infections des voies respiratoires supérieures, a détaillé le responsable, tandis que 136 400 cas de diarrhée ont été enregistrés, dont la moitié chez les enfants de moins de 5 ans.

Deux Palestiniens tués en Cisjordanie après des attaques ayant fait quatre blessés, selon l'armée israélienne

Quatre personnes ont été blessées vendredi dans une attaque à la voiture-bélier, dont l'auteur a été tué, près d'un poste militaire israélien en Cisjordanie occupée, selon l'armée israélienne et les services de secours. Un autre Palestinien ayant tenté de lancer une bombe sur un poste militaire a été tué, toujours selon l'armée. Au moins 315 Palestiniens ont été tués dans la région par des soldats depuis le 7 octobre, et dans certains cas par des colons israéliens, d'après un décompte du ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne.

L'Afrique du Sud accuse Israël de "génocide" devant la Cour internationale de justice

L'Afrique du Sud a déposé vendredi une requête contre Israël devant la Cour internationale de justice (CIJ), principal organe judiciaire de l'ONU, l'accusant de se livrer à des "actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza". Pretoria affirme que les "actes et omissions d'Israël revêtent un caractère génocidaire, car ils s'accompagnent de l'intention spécifique requise [...] de détruire les Palestiniens de Gaza en tant que partie du groupe national, racial et ethnique plus large des Palestiniens", a souligné la CIJ dans un communiqué.

"Israël rejette avec dégoût la diffamation [...] propagée par l'Afrique du Sud et son recours à la Cour internationale de justice", a réagi sur X le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Les décisions de la CIJ, qui juge les différends entre les Etats, sont sans appel, mais elle n'a aucun moyen de les faire appliquer.

Des discussions pour une trêve au Caire

Des responsables du Hamas se sont rendus dans la capitale égyptienne pour transmettre "plusieurs observations" à propos du plan égyptien pour sortir du conflit entre Israël et le groupe palestinien. Ce plan prévoit des trêves renouvelables, des libérations échelonnées d'otages et de prisonniers palestiniens et, à terme, un cessez-le-feu mettant fin aux hostilités. "Nous sommes en contact [avec les médiateurs égyptiens]", a déclaré de son côté jeudi le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou.

Les Etats-Unis approuvent une nouvelle vente "d'urgence" d'obus à Israël

Le gouvernement américain a annoncé avoir approuvé "d'urgence" la vente à Israël de munitions d'artillerie pour un montant de 147,5 millions de dollars, sans passer par le Congrès, vendredi 29 décembre. Le secrétaire d'Etat Antony Blinken a conclu "à l'existence d'une urgence nécessitant cette vente immédiate au gouvernement israélien", a justifié un communiqué de la US Defense Security Cooperation Agency, une agence fédérale chargée notamment des ventes militaires américaines aux Etats étrangers. La vente concerne des obus de 155 mm et des matériels militaires divers prélevés dans les stocks de l'armée des Etats-Unis, précise le communiqué.