Le FBI offre un million de dollars de récompense pour toute information sur un journaliste américain disparu en Syrie

Austin Tice, un journaliste indépendant, travaillait pour McClatchy News, le Washington Post, CBS et d'autres médias dont l'AFP, la BBC et Associated Press.

Les parents d'Austin Tice lors d'une conférence de presse à Beyrouth (Liban), le 20 juillet 2017. (JOSEPH EID / AFP)