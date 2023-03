Otages : le journaliste Olivier Dubois a été libéré

Le journaliste français Olivier Dubois a été libéré, après 711 jours de captivité. Il est arrivé lundi 20 mars très ému à l’aéroport de Niamey, au Niger.

Le sourire du revenant. Olivier Dubois tombe dans les bras de ses collègues et amis. Il vient enfin d’arriver à l’aéroport de Niamey (Niger), libre, lundi 20 mars. Il n’attend désormais qu’une chose : retrouver sa famille, après 711 jours otage loin des siens. "Je ne pense qu’à ça", a-t-il confié. "Je me sens fatigué, mais je vais bien", a-t-il rassuré. De France, sa sœur, Canèle Bernard, n’a qu’une hâte, celle de le retrouver. "Ça nous ravit, et on espère pouvoir bientôt le serrer dans nos bras. Après ces 23 mois d’absence, il est plus que temps", dit-elle.

Journaliste indépendant enlevé au Mali

Journaliste indépendant, Olivier Dubois travaillait notamment pour Libération, Le Point et Jeune Afrique. Il habitait à Bamako, au Mali. Il a été enlevé le 8 avril 2021 à Gaz (Mali), alors qu’il partait en reportage. Il avait lui-même annoncé avoir été pris en otage, dans une vidéo diffusée par une organisation terroriste, le groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans. Les preuves de vie étaient depuis rares. Avec le départ précipité de la France du Mali, ses proches s’inquiétaient. Olivier Dubois a été libéré avec un autre otage, un Américain. Si les conditions de leur libération restent floues, le Niger y aurait joué un rôle clé. Olivier Dubois devrait arriver en France dans la matinée de mardi.