Syrie : le secrétaire général de l'ONU exhorte le Conseil de sécurité à éviter une situation "hors contrôle"

Le secrétaire général de l'ONU "regrette que le Conseil de sécurité jusqu'à présent ait été dans l'incapacité d'obtenir un accord sur ce sujet".

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a "regretté", mercredi 11 avril, "que le Conseil de sécurité jusqu'à présent ait été dans l'incapacité d'obtenir un accord" sur la Syrie. "J'ai appelé les ambassadeurs des cinq membres permanents du Conseil (Etats-Unis, Russie, Chine, France et Royaume-Uni) pour réaffirmer ma grande inquiétude face à l'impasse actuelle et j'ai souligné la nécessité d'éviter une situation devenant hors contrôle, indique dans un communiqué le patron des Nations Unies, alors que plane la menace d'une action occidentale en Syrie. N'oublions pas, qu'au final, nos efforts visent à mettre un terme à la terrible souffrance du peuple syrien."

Profondément divisié, le Conseil de sécurité a échoué mardi à adopter une résolution pour permettre une enquête sur l'attaque chimique présumée à Douma, en dépit de la mise au vote de trois textes par les Etats-Unis et la Russie. Plusieurs pays occidentaux, Etats-Unis en tête, menacent de répliquer par une frappe aérienne en syrie. "La Russie jure d'abattre n'importe quel missile tiré sur la Syrie. Que la Russie se tienne prête, car ils arrivent, beaux, nouveaux et 'intelligents !' Vous ne devriez pas vous associer à un animal qui tue avec du gaz, qui tue son peuple et aime cela", a écrit Donald Trump sur Twiter, mercredi 11 avril au matin. "Toutes les options sont sur la table, la décision finale n'a pas été prise", a toutefois tempéré sa porte-parole, Sarah Sanders, quelques heures plus ard.