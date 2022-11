ENVOYÉ SPÉCIAL / FRANCE 2

Sova rentre au Népal. Il est attendu par sa femme Durga, 25 ans, son fils Siddant, 3 ans, et sa belle-mère. Ouvrier sur les chantiers du Qatar, il n'est pas rentré chez lui depuis un an et demi. Prem, 45 ans, 15 années de Qatar, débarque seul. Père de cinq enfants, charpentier au Qatar, il a bossé sur les stades. Il n'est pas rentré depuis trois ans. Il nous fait visiter sa maison dont il est fier, la plus belle du village.

Quand l'aventure tourne au drame

Si Prem et sa famille ont réussi, pour d'autres, l'aventure peut virer au drame... Ram, 25 ans, a perdu son père, mort au mois de mai 2022 d'un arrêt cardiaque alors qu'il était sur un échafaudage. Il va sûrement être obligé d'aller travailler au Qatar, même s'il n'en a pas envie. Il a engagé une procédure pour que la famille soit indemnisée. D'autres survivent, mais à quel prix ? Indra, 40 ans, est cloué dans un lit après une chute de 20 mètres d'un échafaudage... Il ne survit que grâce à l’aide de sa femme.

Un reportage de Julien Fouchet diffusé dans "Envoyé spécial" le 3 novembre 2022.

